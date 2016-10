ORF 1 00:15 bis 01:00 Krimiserie The Mentalist Eine Couch für Jane USA 2013 2016-10-12 03:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jane hat die letzten drei Monate in Gewahrsam des FBI verbracht. Doch nun braucht das FBI seine Hilfe: Abel Schneiderman, ein Computerprogrammierer, wird vermisst. Schneiderman hat den Sicherheitscode der Federal Reserve Bank mitentwickelt und nach seinem Verschwinden geht das FBI vom Schlimmsten aus. Jane weigert sich zunächst mitzuarbeiten, erst als versprochen wird, dass Lisbon Teil des Teams wird, willigt er ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Joe Adler (Jason Wylie) François Chau (Mr. Nguyen) Originaltitel: The Mentalist Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Daniel Cerone Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

