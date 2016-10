ORF 1 20:15 bis 21:45 Dokumentation DOKeins Settele im Heimatfieber A 2016 Stereo 16:9 Merken Ist die Heimat ein Ort? Ein Gefühl? Ist sie bedroht? Von innen oder von außen? Kann es gar sein, dass die Heimat zum Modetrend geworden ist oder steht Dirndl & Co für ein neues Heimatgefühl? Sicher ist: Die österreichische Heimat im Jahr 2016 ist Kampfzone, Markenartikel, Sehnsuchts- und virtueller Ort in einem. Wie gut, dass Hanno Settele in Sachen Heimat den Durch- und Überblick hat. Geholfen, den zu bekommen, haben ihm Heimatikonen wie Sepp Forcher und Toni Innauer, Ethnologinnen, Modedesignerinnen und Köchinnen, junge, identitäre Frauen und schwule Schuhplattler, herausragende Vertreter der neuen alten Heimat wie Andreas Gabalier und Hubert von Goisern. Settele im Heimatfieber widmet sich dem neuen Heimatboom und zeigt, in welche Richtung sich das Verständnis von Heimat aktuell dramatisch wandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hanno Settele Originaltitel: DOKeins