How I Met Your Mother Jugendliebe USA 2008

Robins Jugendliebe Simon ist in New York und Robin möchte ihn ihren Freunden vorstellen. Simon, der einst ein ebenfalls gefeierter Star war, verhält sich immer noch unhöflich und arrogant, sodass die Freunde Robin von ihm abraten - diese ist aber immerhin der verliebte Teenager wie vor 15 Jahren. Erst als sie merkt, dass er sie nur ausnutzt und schliesslich seine Ex verlässt, ist es Barney, der "Robin Sparkles" wieder aufmuntern kann.

Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) James Van Der Beek (Simon) Ryan Michelle Bathe (Michelle) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart