ORF 1 12:45 bis 13:30 Serien Brothers & Sisters Die beste Hochzeit aller Zeiten USA 2011 2016-10-13 09:20 Stereo Untertitel 16:9 Der Tag von Sarahs Hochzeit bricht an. Ohnehin wegen der Vermählung schon schwer unter Druck, kommt es vor der Zeremonie zum Eklat: Aufgrund einer Verwechslung glaubt Sarah, ihre 14-jährige Tochter Paige sei schwanger ist und verlässt völlig aufgewühlt die Kirche. Draußen trifft Sarah auf ihren Vater Brody. Es kommt zu einem Gespräch zwischen den beiden, nach dem vieles in einem neuen Licht erscheint. Schauspieler: Dave Annable (Justin Walker) Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty McCallister) Rachel Griffiths (Sarah Walker) Luke Macfarlane (Scotty Wandell) Gilles Marini (Luc Laurent) Matthew Rhys (Kevin Walker) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Ken Olin Drehbuch: David Babcock, David Marshall Grant Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely