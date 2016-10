Nick 04:30 bis 04:55 Jugendserie Drake & Josh Der Tanzwettbewerb USA 2007 Merken Josh will an einem Tanzwettbewerb teilnehmen. Als er von seiner neuen Tanzpartnerin Emily erfährt, dass man bei dem Wettbewerb Extrapunkte für die Schule sammeln kann, sieht er darin seine Chance, endlich den überragenden Notenschnitt seiner Exfreundin zu überbieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Albert Blackstone (Raymond) Johanna Braddy (Emily) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Dan Schneider Drehbuch: Dan Schneider, George Doty IV Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 475 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 270 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 205 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 35 Min.