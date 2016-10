Nick 00:30 bis 00:55 Comedyserie Victorious Folge: 28 Helen USA 2011 Merken Schuldirektor Eikner hat sich entschlossen eine einjährige Auszeit von der Schule zu nehmen. In der Zwischenzeit übernimmt "Helen" seinen Job an der Hollywood Arts Highschool. Ihre erste Amtshandlung: Die Studenten müssen erneut durch die Prüfung und den Lehrern beweisen, dass sie wirklich genügend Talent für die Hollywood Arts Highschool haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Russ Reinsel Drehbuch: Arthur Gradstein, Warren Bell, George Doty IV, Jake Farrow, Matt Fleckenstein, Stefanie Leder, Sam L Musik: Mike Blackhouse, Michael Corcoran, Jason L. Mattia

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 152 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 52 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 47 Min.