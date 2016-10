Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Michelle GB 2007 Merken Michelles Geburtstag steht vor der Tür. Aber keiner ihrer Freunde hat so richtig Lust mit ihr zu feiern. Alle haben irgendwie etwas anderes vor. Michelle macht den Vorschlag, eventuell zelten zu gehen. Ein Versuch Tony zu überreden mitzukommen, damit er bei ihrer Geburtstagsfeier dabei ist, schlägt fehl. Es kommt zwischen den beiden zu einem Streit. Sie schlägt ihn und Tonys Mutter schmeißt sie raus. Dann steht auch noch für Michelle ein Umzug bevor. Ihre Mutter hat einen neuen Liebhaber, den sie auch bereit ist zu heiraten. Später stellt sich heraus, dass Ted, der neue Liebhaber, ebenfalls Vater einer Tochter ist. Scarlett, die bei ihrer Mutter lebt, hat mit dieser Streit und zieht zu ihrem Vater. Michelle passt das gar nicht. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich Scarlett unaufgefordert zu ihrer Geburtstagsparty einlädt. Alle sind von Scarlett begeistert und als diese auch noch vorschlägt, Michelles Geburtstag am Meer zu verbringen, gibt es für alle Beteiligten kein Halten mehr. Für Sid und Michelle soll es am Ende ein unvergessliches Erlebnis werden. Aber dann taucht Cassie auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Mike Bailey (Sid Jenkins) Hannah Murray (Cassie Ainsworth) April Pearson (Michelle Richardson) Larissa Wilson (Jal Fazer) Dev Patel (Anwar Kharral) Originaltitel: Skins Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Bryan Elsley, Jamie Brittain, Bryan Elsley Musik: Fat Segal, Matt Simpson Altersempfehlung: ab 16