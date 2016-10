Nick 14:35 bis 15:05 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 140 Sparky, der Schläfer / Catman vs. Dogman USA, CDN 2014 Merken Mister Crocker findet heraus, dass Cosmo & Wanda in seiner jugend mal seine Zauberpaten waren. Damls hat er Sparky einen Mikrochip eingepflanzt, der ihn jederzeit wieder zu Cosmo & Wanda führen soll. Doch leider hat er das Aktivierungswort vergessen. // Timmy besucht den ehemaligen Catman-Darsteller in einer Rentnerresidenz. Catman hält Sparky für seinen Erzfeind Dogman und sagt ihm den Kampf an. Timmy hat alle Hände voll zu tun, Sparky aus der Schusslinie zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6