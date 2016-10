Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Zwangsurlaub / Perückenpanik USA 2006 Merken Mr. Krabs soll ein Bußgeld bezahlen, weil er seine Mitarbeiter äußerst unfair behandelt. So kommt zum Beispiel endlich heraus, dass SpongeBob in all den Jahren, in denen er in der "Krossen Krabbe" arbeitet, nicht einen Tag Urlaub bekommen hat. Daraufhin gibt Krabs seinem Angestellten Nummer 1 spontan einen ganzen Tag frei. Doch dieser Tag wird für SpongeBob zum absoluten Albtraum. Ohne seinen Lieblingsplatz, der zugleich auch sein Arbeitsplatz ist, kann er einfach nicht leben. Der Schwamm versucht, irgendwie in die Küche zu kommen, um wenigstens der Aushilfskraft Patrick ein paar Tipps geben zu können. Doch Mr. Krabs passt höllisch auf und schmeißt ihn immer wieder raus. Urlaub ist nun mal Urlaub - da ist Mr. Krabs eisern! Eines Tages findet SpongeBob im Müll eine gepuderte Perücke. Er setzt das Ding auf und hält sich von nun an für den coolsten Typen von ganz Bikini Bottom. Seine Mitbürger lachen ihn allerdings aus, und Mr. Krabs verdonnert ihn dazu, während der Arbeit ein absolut lächerliches Haarnetz zu tragen. Doch nichts und niemand kann SpongeBob davon überzeugen, dass er mit seiner Perücke einfach nur bescheuert aussieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg

