ORF 3 23:20 bis 01:05 Drama Trapez USA 1956 Nach dem Roman „The Killing Frost” von Max Catto 2016-10-12 02:30 20 40 60 80 100 Merken Klassiker des Zirkusfilms mit Burt Lancaster, Gina Lollobrigida und Tony Curtis: Mike Ribble, ehemaliger Star der Hochseilartisten, gibt sich nach einem Unfall unter der Zirkuskuppel dem Alkohol hin. Nachwuchsartist Tino überredet ihn zu einem Comeback als Fänger. Sie arbeiten sich mit ihrer Nummer bis zur Weltspitze vor. Beide Männer verlieben sich in die hübsche Artistin Lola, die unbedingt Teil der erfolgreichen Zirkusnummer werden will. Zum Klassiker gewordener spannender Zirkusfilm, dessen melodramatische Dreiecksgeschichte Beiwerk für atemberaubende Szenen aus der Manege ist. Carol Reeds Kameramann Robert Krasker ließ die schwebende CinemaScope-Kamera besonders einfallsreich mit kühnen Perspektiven durchs Zirkuszelt schweben und setzte Standards. Mit: Burt Lancaster (Mike Ribble), Tony Curtis (Tino Orsini), Gina Lollobrigida (Lola), Katy Jurado (Rosa), Thomas Gomez (Bouglione), Johnny Puleo (Max). USA, Liebesfilm, 1956 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Mike Ribble) Gina Lollobrigida (Lola) Tony Curtis (Tino Orsini) Thomas Gomez (Bouglione) Katy Jurado (Rosa) Gérard Landry (Chikki) Minor Watson (John Ringling North) Originaltitel: Trapeze Regie: Carol Reed Drehbuch: James R. Webb, Liam O'Brien Kamera: Robert Krasker Musik: Malcolm Arnold Altersempfehlung: ab 12