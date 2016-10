ORF 2 04:45 bis 05:40 Magazin heute leben Grünmandl - oder das Verschwinden des Komikers / Vera Russwurms Buchpräsentation / Apotheke - Appetitlosigkeit A 2016 Stereo 16:9 Merken Stefanie Werger zu Gast im Studio: Stefanie Werger startet im Herbst neu durch: Sie präsentiert im "heute leben"-Studio ihr neues Buch "Als ich auszog, berühmt zu werden" und spricht über ihre aktuelle Tour durch Österreich. Grünmandl - oder das Verschwinden des Komikers: Hommage an einen Meister des Absurden - Andreas Vitásek widmet sich dem Kabarettisten, Volksschauspieler und Schriftsteller Otto Grünmandl. Ein abgründig-humoristischer Bühnenabend, versehen mit der unverwechselbaren Vitásek-Handschrift. Vera Russwurms Buchpräsentation: "Der Ameisenhaufen" lautet der Titel des ersten Romans von ORF-Moderatorin Vera Russwurm. Es geht dabei ums Showbusiness. Apotheke - Appetitlosigkeit: In stressigen Zeiten vergisst man leicht aufs Essen, Ärger verdirbt schnell den Appetit, ein Infekt kann den Geschmacksinn beeinträchtigen. Appetitlosigkeit kennt jeder. Aber nicht immer ist Appetitlosigkeit harmlos. Was man dagegen tun kann und wann man doch ärztlichen Rat einholen sollte, erklärt Apothekerin Mag. Sonja Burghard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Stefanie Werger (Musikerin, Autorin und Schauspielerin) Originaltitel: heute leben

