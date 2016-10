ORF 2 23:50 bis 01:25 Drama Being Flynn USA 2012 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Großartig besetzte Verfilmung der Memoiren von Nick Flynn. Paul Dano ('Love & Mercy', 'Little Miss Sunshine') hat 18 Jahre nichts von seinem Vater gehört, als Robert De Niro als völlig gescheiterte Existenz plötzlich vor ihm steht. Von Paul Weitz ('About a Boy') hervorragend inszeniertes Drama über eine belastete Vater-Sohn-Beziehung. Nick Flynns Eltern haben sich früh scheiden lassen. Von seinem Vater Jonathan hat er seit 18 Jahren nichts mehr gehört oder gesehen. Seine Mutter Jody hat sich das Leben genommen, als Nick 22 Jahre alt war. Nun hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Derzeit arbeitet er mit seiner Freundin Denise in einem Bostoner Obdachlosenheim. Einer der Schutzsuchenden entpuppt sich als Nicks Vater Jonathan. Einst hat dieser von einer großen Schriftstellerkarriere geträumt. Alkohol und Aggressivität ließen ihn scheitern. Für Nick eine schwere Herausforderung, seinen Vater kennenzulernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Jonathan Flynn) Paul Dano (Nick Flynn) Julianne Moore (Jody Flynn) Olivia Thirlby (Denise) Eddie Rouse (Carlos) Steve Cirbus (Jeff) Lili Taylor (Joy) Originaltitel: Being Flynn Regie: Paul Weitz Drehbuch: Paul Weitz, Nick Flynn Kamera: Declan Quinn Musik: Badly Drawn Boy Altersempfehlung: ab 12