ORF 2 14:25 bis 15:10 Telenovela Julia - Wege zum Glück Folge: 240 D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Trotz ihrer Schwangerschaft arbeitet Silke wieder. Sie vertraut sich Jan an, Andreas soll davon jedoch nichts erfahren. Bei einer Fotosafari entspinnt sich zwischen Nina und dem Fahrer eines Schrottwagens ein heftiger Streit, während Frederik in Liebesangelegenheiten vom Pech verfolgt wird. In der Villa wartet er vergeblich auf Viktoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Gärtner (Julia Schilling) Roman Rossa (Daniel Gravenberg) Holger Christian Gotha (Frederik Gravenberg) Mareile Bettina Moeller (Viktoria van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Christoph Kornschober (Niko Becker) Anton Nouri (Andreas Krill) Originaltitel: Julia - Wege zum Glück Regie: Christa Mühl, Kerstin Schefberger Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Björn Behrens, Holger Fritzsche Musik: Curt Cress, Jörg Jesse