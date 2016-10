Schweiz 1 04:00 bis 05:15 Diskussion Literaturclub Christian Kracht: "Die Toten" / Martin Mosebach: "Mogador" / Connie Palmen: "Du sagst es" / Tim Parks: "Worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen" CH 2016 Stereo HDTV Merken Der "Literaturclub" diskutiert in seiner Oktoberausgabe wichtige Bücher. "Muss ich das lesen? Und wenn ja, warum?" In seinem neuen Buch stellt der britische Autor Tim Parks Fragen nach dem Woher und Wohin jeder Lektüre. Christian Kracht ist in "Die Toten" zwischen Deutschland, Japan und Kalifornien unterwegs. Im Zentrum des Geschehens: ein Japaner und ein Schweizer Filmregisseur. In Martin Mosebachs neuem Roman zieht es einen früheren Banker auf der Flucht vor der Polizei an die marokkanische Atlantikküste - eine gefährliche Reise nach "Mogador". Und Connie Palmen: Die niederländische Autorin erzählt von der tragischen Beziehung zwischen Sylvia Plath und Ted Hughes und deutet sie neu, aus seiner Sicht. Gast der Sendung ist der österreichische Lyriker und Schriftsteller Raoul Schrott. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicola Steiner Gäste: Gäste: Philipp Tingler (Schriftsteller), Rüdiger Safranski (Literaturwissenschaftler und Schriftsteller), Raoul Schrott (Literaturwissenschaftler, Komparatist und Schriftsteller) Originaltitel: Literaturclub

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 475 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 270 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 205 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 35 Min.