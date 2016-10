Schweiz 1 22:25 bis 22:55 Magazin Kulturplatz Erinnern, gedenken, vergessen Erinnern, gedenken, vergessen / Wie labil unser Erinnerungsvermögen in Wahrheit ist / Wie ein Schelmenroman für die Würde Demenzkranker eintritt / Wie ein Architekten-Duo Bilder für historisches Gedenken schafft / Wie tückisch die Aufarbeitung von Geschichte sein kann CH 2016 2016-10-13 06:00 Stereo HDTV Merken Hinein ins pralle Leben: "Kulturplatz" greift auf, was die Menschen beschäftigt, welche Fragen sie sich stellen. Und zeigt, dass die Kultur Antworten gibt. "Kulturplatz" findet mitten im Leben statt: im Supermarkt, am Musikfestival, im Wald. Denn Kultur ist viel mehr als Musik, Literatur und Kunst. Kultur durchdringt unser Leben. Wo jemand nachzudenken beginnt, da entsteht Kultur. Diesem Credo ist "Kulturplatz" verpflichtet. Die Sendung will für Kultur begeistern und behält dabei die wichtigsten Akteure und Ereignisse des Kulturbetriebes im Blick. "Kulturplatz" spürt Trends auf und präsentiert Neuentdeckungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Wannenmacher Originaltitel: Kulturplatz