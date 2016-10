Schweiz 1 10:30 bis 11:15 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Flandern und die Niederlande lesen - Welche Erfahrungen haben die Niederlande mit Integrationsproblemen gemacht? / Roman: "Daldossi" von Sabine Gruber - Ein Kriegsfotograf in einer Sinnkrise sucht Antworten auf Lampedusa - dazu ein Gespräch mit dem Literaturkritiker Hubert Winkels / Musik: Tragikomiker Voodoo Jürgens - Voodoo Jürgens ist der vielleicht wichtigste Newcomer der österreichischen Musikszene. / Agentenkrieg in Deutschland - Das wahre Gesicht des BND / Film: "Die Welt der Wunderlichs" - Regisseurs Dani Levy beobachtet die komischen und absurden Seiten des großstädtischen Familienlebens. A, D, CH 2016 Stereo HDTV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Kulturzeit