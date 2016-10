Schweiz 2 04:15 bis 05:00 Krimiserie Monk Mr. Monk und die Hellseherin USA 2002 HDTV Merken Der ehemalige Commissioner will seine wohlhabende, aber ungeliebte Ehefrau loswerden. Nachts baut er ihr auf einer kurvigen Bergstrasse eine Falle und schickt sie mit dem Wagen einen Abgrund hinab. Dummerweise versinkt sie in einer Schlammlawine, so dass niemand sie findet. In dieser Situation ist guter Rat teuer, denn ohne Leiche gibt es auch keine Versicherungsprämie. Auf die möchte der Commissioner aber ungern verzichten. Da hat er eine Idee. Er betäubt eine zwielichtige Hellseherin und entführt sie nachts an die Absturzstelle. Als diese am nächsten Morgen aufwacht, ist sie von ihren "seherischen" Fähigkeiten ganz begeistert. Die Leiche ist da, der Commissioner kann als trauernder Witwer dastehen, und alle sind zufrieden. Alle, bis auf Monk - Monk, der Mann des Zweifels, der Mann des Grübelns. Und es gibt tatsächlich einige Merkwürdigkeiten: Was sind das für Spuren auf der Strasse an der Absturzstelle? Was ist das für eine Geschichte mit der Hellseherin? Und was ist mit der früheren Geliebten des Commissioners? Fragen über Fragen, die andere leichtfertig beiseite schieben, aber nicht Monk. Und Stück für Stück gelingt es ihm, die Wahrheit zu enträtseln, wobei er die Kreativität des Einfalls mit der Hellseherin nutzt, um dem Commissioner ein Bein zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Linda Kash (Dolly Flint) John Bourgeois (Commissioner Harry Ashcombe) Kate Trotter (Kate Ashcombe) Originaltitel: Monk Regie: Kevin Inch Drehbuch: John Romano Kamera: Nikos Evdemon Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

