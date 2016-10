Anixe HD 12:30 bis 13:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Metz belauscht Georg und Maria und erfährt so von deren Verabredung zum Essen im "TreMono". Prompt erscheint er dort zur gleichen Zeit mit Sarah - es kommt zu einer dramatischen Szene ... Micki und Harry machen sich gemeinsam auf die Suche nach ihrem unheimlichen Verfolger und geraten in Gefahr ... Martin beschließt eigenmächtig, den Westflügel zu verschönern - sehr zum Ärger der Schwestern, die von Angie verlangen, dass Martin ausziehen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Drewes (Werner Metz) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Kira von Maydell (Maria Leffes) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Mareike Fell (Michaela Beck) Erik Voß (Harry Grosz) Gregory B. Waldis (Martin Henrich) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Michael Ammann Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Michael Westhofen Musik: Loy Wesselburg