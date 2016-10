BonGusto 12:30 bis 13:00 Magazin Argentinia Rustica Zwei Kanadier in Argentinien! CDN 1990 Merken Die Chefköche Craig Harding und Rob Rossi sind bereit für ein rustikales Abenteuer durch Argentinien. Die beiden packen ihre Messer ein und los geht's! In einem Land voller atemberaubender Landschaften, saftigem Fleisch und feurigem Rotwein gehen sie zuerst in eine hoch gepriesene Pizzabude, in der an Käse nicht gespart wird. Und in Buenos Aires verspeisen sie ein besonders "fleischiges" Menü. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Argentinia Rustica