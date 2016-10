n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Kaffee - Logistik einer Superbohne D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die einen mögen ihn schwarz, die anderen lieber mit Milch und Zucker: Kaffee ist weltweit der Wachmacher Nr. 1. Um die anspruchsvollen Kaffee-Junkies stets mit neuen, aromatischen Kaffeesorten begeistern zu können, schicken Röstereien Foodscouts in die entlegensten Winkel der Erde. Die n-tv Dokumentation begleitet einen Foodscout bei der Suche nach der perfekten Bohne in den Anden, zeigt wie die Ware per Schiff nach Deutschland kommt und welch langwieriger Prozess den Röstmeistern oft bevorsteht, bis sie den gewünschten Geschmack finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kaffee - Logistik einer Superbohne

