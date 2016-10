n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation Alltag im Frauenknast USA 2016-10-12 04:35 16:9 HDTV Live TV Merken In den USA sind weibliche Straftäterinnen die am schnellsten wachsende Gefängnisbevölkerung und stellen die Wärter vor große Herausforderungen. Anstelle von Banden gründen die Insassinnen "Pseudo-Familien" und bauen sich ein kompliziertes Netzwerk aus Machtspielen und Schmuggel auf. Zudem wachsen unter ihnen Kinder auf und werden von Mithäftlingen groß gezogen. Die n-tv Dokumentation blickt hinter die Kulissen der Besserungsanstalt für Frauen in Ohio und geht den raffinierten Strukturen in einem Frauengefängnis auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hard Time II: Female Offenders