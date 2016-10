n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Schiffsvergrößerung Extrem USA 2010 2016-10-12 03:10 16:9 Merken Es kracht, quietscht und knallt. Und plötzlich klafft die schwedische Fähre "Tor Begonia" Achtern auseinander. Eine immer größere Lücke entsteht - bis schließlich nur noch zwei Hälften übrig sind. Was sich anhört wie eine Katastrophe, ist allerdings pure Absicht. Statt eines teuren Neubaus nutzten viele Reedereien das Angebot von Spezialwerften wie in Bremerhaven, um ihre Frachter, Fähren und andere Boote zu verlängern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How Ships Grow