Pro7 Fun 16:10 bis 17:15 Show CIRCUS HALLIGALLI - Rock am Ring Spezial Rock am Ring Spezial D 2016 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: Red Hot Chili Peppers, Fettes Brot, Biffy Clyro, Billy Talent, Deftones, Killswitch Engage Originaltitel: Circus Halligalli