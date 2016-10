RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Jana (25) und Monika (52) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken In Nordrhein-Westfalen hat sich eine außergewöhnliche Familien-WG niedergelassen. Anführerin der Combo ist Jana (25), die mit ihrem Verlobten Marco (26) in der 2,5-Zimmer-Wohnung ihres Ex-Freundes Daniel (28) und dem gemeinsamen Sohn Leon (3) untergekommen ist. Wenn es um ihr gemeinsames Hobby, das Zocken, geht, sind Marco und Daniel ein Spitzenteam. Die Konsole läuft in diesem Haushalt täglich und das meist über Stunden. Kein Wunder, dass Jana regelmäßig mit den beiden Herren schimpft. Denn die könnten ihre Zeit sinnvoller nutzen und sich zum Beispiel um eine Arbeitsstelle bemühen - oder einfach mal im Haushalt mit anpacken. Ein weiteres Problem ist die Eifersucht zwischen Jana und Marco. Obwohl die beiden erst seit kurzem ein Paar sind und sich gerade erst verlobt haben, fliegen immer wieder die Fetzen. Vielleicht kann das Frauentausch-Experiment der kleinen Familie helfen, das ein oder andere Problem zu lösen. In einem Häuschen verteilt auf zwei Etagen wohnen Monika (52) und Jürgen (54) mit der gemeinsamen Tochter Laura-Jane (20). Im Erdgeschoss hat es sich Laura-Janes großer Bruder Christian (26) mit seiner Frau Ann-Kathrin (24) und dem gemeinsamen Kind Annalena (3) gemütlich gemacht. In dem Drei-Generationen-Haushalt gibt es immer etwas zu tun und jeder muss mit anpacken. Besonders Laura-Jane unterstützt die Familie, wo sie nur kann. Zu ihrem Vater hat die 20-Jährige eine ganz besondere Verbindung. Deswegen gehen die beiden auch jeden Morgen fleißig Zeitung austragen. Aber auch die übrigen Familienmitglieder gehen einer Beschäftigung nach und sorgen dafür, dass Geld in die Haushaltskasse fließt. Laura-Jane hat neben ihrer Arbeit und den vielen Hausarbeiten aber noch ein ganz besonderes Hobby: Sie schminkt sich leidenschaftlich gerne und da kann es ruhig ein bisschen mehr sein. Jetzt tauschen die chaotische Jana und die organisierte Laura-Jane für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch