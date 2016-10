sixx 04:35 bis 05:15 Comedyserie Ugly Betty Tausend Wörter bis Freitag USA 2008 Merken Amanda ist so verzweifelt auf der Suche nach ihrem Vater, dass sie sogar zu einer Wahrsagerin geht. Daniel trifft in einem Club Renee und freut sich auf eine Nacht mit ihr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: America Ferrera (Betty Suarez) Eric Mabius (Daniel Meade) Vanessa Williams (Wilhelmina Slater) Tony Plana (Ignacio) Ana Ortiz (Hilda) Judith Light (Claire Meade) Christopher Gorham (Henry Grubstick) Originaltitel: Ugly Betty Regie: Matt Shakman Drehbuch: Silvio Horta, Henry Alonso Myers, Sheila R. Lawrence Kamera: Ross Berryman Musik: Jeff Beal

