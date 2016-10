RTL NITRO 00:25 bis 01:15 Krimiserie Burn Notice Knastbrüder USA 2008 HDTV Live TV Merken Eine Kollegin von Michaels Bruder Nate, die Russin Katya, benötigt dringend Michaels Hilfe. Katya bemüht sich schon seit langer Zeit darum, ihre Schwester Elena in die Vereinigten Staaten zu holen. Da aber bisher alle Bemühungen Katyas fehlgeschlagen sind, hat Elena zuletzt Hilfe in Russland gesucht - und ist an eine skrupellose Menschenhändlerbande geraten. Michael erklärt sich bereit, Katya und Elena zu helfen. Um an Takarov, den Kopf der Organisation, heranzukommen, entführen Michael und Fiona zunächst Ivan, Takarovs brutalen Handlanger. Anschließend unterziehen sie Ivan nach CIA-Manier einem knallharten Verhör. Doch Ivan lässt sich nicht weichkochen und gibt keinerlei relevante Informationen über seinen Chef preis. Schließlich hat Michael die zündende Idee, wie er Ivans Vertrauen gewinnen könnte. Natürlich muss er dafür in eine andere Haut schlüpfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Seth Peterson (Nate Westen) Emily Foxler (Katya) Olga Jane Shimansky (Elena) Originaltitel: Burn Notice Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Matt Nix, Jason Ning Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12

