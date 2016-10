RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie The Blacklist Der Alchemist (Nr. 101) USA 2014 HDTV Live TV Merken Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der 'Alchemist', wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen. Liz und das Team bereiten sich auf einen Undercover-Einsatz vor, um den "Alchimisten" dingfest zu machen. Das Privatleben von Liz und Tom gerät in die nächste Krise. Und auch Ressler ringt mit sich: Soll er seiner Ex-Freundin seinen Segen für eine neue Beziehung geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Turhan Caylak (Pyotr) James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth "Liz" Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Harry J. Lennix (Harold Cooper) Ryan Eggold (Tom Keen) Ilfenesh Hadera (Jennifer Palmer) Originaltitel: The Blacklist Regie: Vince Misiano Drehbuch: Anthony Sparks Kamera: Michael Caracciolo Musik: James S. Levine, Dave Porter