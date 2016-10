RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie The Blacklist Der gute Samariter (Nr. 106) USA 2014 HDTV Merken Die Ergreifung von Anslo Garrick, Nr. 16 von Reddingtons Blacklist, beschäftigt die Fahnder. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz muss sich währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. In Bezug auf ihren Ehemann Tom ist sie erneut verunsichert, ob sie ihm vertrauen kann, denn Red warnt sie inständig vor ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Parminder Nagra (Agent Meera Malik) Harry Lennix (Harold Cooper) Alan Alda (Fitch) Originaltitel: The Blacklist Regie: Dan Lerner Drehbuch: Jon Bokenkamp, Brandon Margolis, Brandon Sonnier Musik: James S. Levine, Dave Porter Altersempfehlung: ab 16