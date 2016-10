RTL NITRO 12:30 bis 12:55 Comedyserie M*A*S*H Folge: 194 Alibabas Freudenhaus USA 1980 Live TV Merken Klinger will nicht mehr. Er fälscht Colonel Potters Unterschrift und stellt sich selber die Entlassungspapiere aus. Keiner bemerkt den Schwindel, doch der Sergeant kriegt auf einmal Gewissensbisse. Am liebsten will er alles wieder rückgängig machen, doch wie soll das gehen, ohne vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Loretta Swit (Hot Lips) Harry Morgan (Colonel Potter) Jamie Farr (Klinger) David Ogden Stiers (Major Charles Winchester) William Christopher (Father Francis Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr., Thad Mumford, Dan Wilcox Kamera: D.R. Palmer Musik: Lionel Newman