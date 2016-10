RTL NITRO 10:35 bis 11:20 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Im Kerker des Professors USA 1995 Live TV Merken Ein Serienkiller ist in Santa Barbara hinter jungen Studentinnen her. Schon viele Frauen sind ihm zum Opfer gefallen und um dem Schrecken ein Ende zu bereiten, machen sich Bobby und Cheyenne zusammen mit Reno auf die Suche. Bobby und Cheyenne haben damals im Reservat schon einen ähnlichen Fall erlebt, deshalb haben sie ein persönliches Interesse daran, den Killer zu stoppen. Schon bald erfahren sie von einem Professor, der hilfreich zu sein scheint und somit trifft sich Bobby zu einem Abendessen bei Professor Silliman. Jedoch ist dieser jemand ganz anderes, als angenommen und schnell befindet sich Bobby in einer Falle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Timi Prulhiere (Gretchen Tolliver) Tony Becker (Sergeant McGrath) Kimberley Bennett (Reporter) Quincy Davis (Darcy) Originaltitel: Renegade Regie: Lorenzo Lamas Drehbuch: Richard C. Okie Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill