RTL 08:30 bis 09:00 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6103 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Während Katrin vor Gerner versichert, dass das Kapitel Till abgeschlossen sei, wird sie zu einem Geschäftstermin mit Sarah und Till verdonnert. Als Sarah auf sich warten lässt, kommt es zu einer ehrlichen Aussprache zwischen Katrin und Till. Als die Emotionen hochkochen, zeigen sich bei den beiden die alten Gefühle wieder. Werden sich Katrin und Till ihrer Sehnsucht füreinander hingeben? Sophie und Leon gestehen sich, wie schwer es im Moment ist, den Alltag zu bewältigen. Immer wieder machen sie sich Sorgen, ob ihr behindertes Kind die Geburt erleben wird. Als Sophie ihre Tochter nicht mehr spürt, macht sie sich anfangs keine Sorgen. Doch sie wird zunehmend nervös. Im Krankenhaus erhalten Sophie und Leon dann die traurige Gewissheit: Leni ist tot. Emily und Jasmin wollen sich nach dem aberkannten Sieg beim Fashion-Award nicht unterkriegen lassen. Sie wissen, sie müssen wieder von vorne anfangen und Klinken putzen, weil der Name Tussi-Attack in der Szene verbrannt ist. Doch die Negativ-Schlagzeilen haben auch etwas Gutes: Ausgerechnet ein bekannter Modedesigner meldet sich bei den Tussis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

