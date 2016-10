Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Identitäten USA 2010 Stereo HDTV Merken Eine junge Frau namens Sidney verliert plötzlich ihr Gedächtnis. Sie weiß weder, wer sie ist, wo sie wohnt, noch womit sie ihr Geld verdient. Houses Team hat keine Ahnung, wie es die Patientin behandeln sollen. Und wie so oft, lässt House sein Team mit den Problemen alleine, da er mit sich selbst beschäftigt ist: Wilson hat House gebeten auszuziehen. Glücklicherweise hat er immer noch seine alte Wohnung. Doch da hat sich inzwischen sein alter Kumpel Alvie eingenistet, der offensichtlich ein Teil von Houses Büchern und Möbeln verkauft hat, um die Wohnung anders zu gestalten und zwar nach Alvies Vorlieben. Dummerweise war eines der verkauften Bücher als Geschenk für Cuddy geplant, so dass nun eine aufreibende Suche nach dem neuen Besitzer beginnt. Inzwischen hat das Team herausgefunden, wo die Patientin mit Gedächnisverlust wohnt. Doch auch dort erinnert sie sich an nichts. House schlägt eine gewagte Operation vor. Dazu braucht er die Einwilligung des Ehemanns, der den Eingriff aber ablehnt. House droht, erneut in einem Stimmungstief zu versinken und begibt sich deswegen wieder zu Dr. Nolan, dem Chef von Mayfield. In langen Gesprächen versucht Nolan herauszufinden, was der wirkliche Grund für die Depressionen von House ist. Am Ende muss House erkennen, dass auch Dr. Nolan kein Wunderheiler ist. Deprimiert geht er ins Princeton Plainsboro zurück, wo er an Sidneys Körper eine entscheidende Entdeckung macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: David Straiton Drehbuch: Doris Egan, David Foster Kamera: Anthony Gaudioz Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12