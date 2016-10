Super RTL 12:25 bis 12:55 Trickserie Camp Sumpfgrund Folge: 27 Das kopflose Polospiel / Lehmie Lehm-Mann CDN 2014 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken 1. Geschichte: Scotty und Bertold treten bei einem Polospiel gegeneinander an. Suzi fungiert als Schiedsrichterin und entscheidet ständig zugunsten von Bertold. 2. Geschichte: Scotty formt aus einem magischen Lehm einen Golem, der all seinen Befehlen gehorcht. Doch als der Lehm-Mann auf Suzi trifft, verliebt er sich schlagartig und hört von jetzt auf geich nicht mehr auf Scotty. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camp Lakebottom Drehbuch: Heather Jackson, Shawn Kalb Altersempfehlung: ab 6