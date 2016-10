Super RTL 08:30 bis 09:00 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Astro-Daffy / Vogelfang nach Kojotenart / Duck dich, Duck! USA 1941-1995 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Daffy Duck und Schweinchen Dick stehen vor einer schwierigen Mission. In den Weiten des Alls müssen sie einen seltenen Rohstoff finden, mit dem sich der Untergang der Menschheit verhindern lässt. 2. Geschichte: Coyote jagt mal wieder hinter Roadrunner her. In einer alten Mine hat er jede Menge fallen platziert. Ob er Roadrunner damit einfangen kann? 3. Geschichte: Damit die winterliche Entenjagd ausfällt, baut Daffy sich aus den Holzschildern lieber ein wärmendes Lagerfeuer. Doch er hat die Rechnung ohne Elmer gemacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6

