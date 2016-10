Super RTL 06:35 bis 06:45 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und der Langarm-Kalmar GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Kwasi erzählt gerade mal wieder eine Schauergeschichte, als ihn der Vampirtintenfisch mit einer dringenden Nachricht unterbricht. Er glaubt irgendwo in der finsteren Mitternachtszone ein verletztes Lebewesen gehört zu haben. Und so machen sich Schiffsarzt Peso und Kwasi auf die Suche, während Käpt'n Barnius über Funk mit ihnen in Kontakt bleibt. Die Oktonauten entdecken ein Schiffswrack aus dem ein gruseliges Heulen ertönt. Peso findet einen verletzten Anglerfisch, doch plötzlichen werden sie von langen schleimigen Tentakeln angegriffen, und der Funkkontakt reißt ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell Drehbuch: Billy Aronson, Cydne Clark, Steve Clark, Sam Dransfield, Rich Fogel, Jimmy Hibbert, Adam Idelson, Ra Musik: Darren Hendley

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 314 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 74 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 74 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 74 Min.