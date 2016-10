tagesschau24 10:30 bis 11:00 Politik Report München Milliardenhilfen für Syrien: Was kommt vor Ort wirklich an? / Pflegen bis zum Umfallen: Wenn Angehörige ihre Lieben versorgen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Milliardenhilfen für Syrien Was kommt vor Ort wirklich an? Über 70 Hilfsorganisationen erheben schwere Vorwürfe gegen die UN. report München, BR Data und das Recherchenetzwerk CORRECTIV auf den Spuren von Hilfsgeldern und Projekten, die dem Assad-Regime nützen. Pflegen bis zum Umfallen Wenn Angehörige ihre Lieben versorgen Seit zwei Jahren begleiten wir zwei Frauen, die ihre Angehörigen pflegen. Ihr Leben ist ein unglaublicher Kraftakt: mit mehreren Jobs, um die Pflege zu finanzieren. Mit stundenlangen Einsätzen beim Aufstehen, Waschen und Essen. Die Bundesregierung wollte die häusliche Pflege mit den Pflegestärkungsgesetzen verbessern. Doch nach wie vor tragen Angehörige die Hauptlast - und auch das Armutsrisiko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Bachmann Originaltitel: Report München