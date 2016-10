VOX 20:15 bis 21:15 Serien Outlander Rache USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem die Truppen unter der Führung von Prinz Charles einen Sieg über den Feind einfahren konnten, herrscht Uneinigkeit über das weitere Vorgehen. Da sich die Generäle des Prinzen gegen einen Angriff auf London sträuben, sind Jamie, Claire und die Männer zum Umkehren gezwungen. Die Generäle sorgen dafür, dass Jamie und der Clan nach Inverness reiten müssen, um ein Winterquartier vorzubereiten. Auf dem Weg dorthin werden sie von britischen Rotröcken umzingelt. Claire gibt sich als englische Gefangene aus, sodass Jamie und die Männer ihre eigene Freiheit mit Claires Herausgabe erzwingen können. Claire begleitet die Briten nach Belmont, wo sie auf den Duke von Sandringham trifft. Dieser scheint Gefangener in seinem eigenen Anwesen zu sein und bittet darum, sich bei Claires Flucht anzuschließen zu dürfen. Doch das entpuppt sich als eine Falle des Dukes, um Jamie und Claire an die Krone ausliefern zu können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Mike Barker Drehbuch: Diana Gabaldon Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16