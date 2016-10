VOX 09:50 bis 10:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Xenia und Jörg Rösen ziehen nach Hamburg, denn Jörg hat dort Arbeit in einer Kfz-Werkstatt gefunden. Ohne einen schriftlichen Mietvertrag beziehen sie die neue Wohnung. Als Jörg bemerkt, dass sein neuer Chef seine Kunden übers Ohr haut und versucht, dies aufzudecken, verliert er seinen Job. Xenia und Jörg müssen Sozialleistungen beantragen. Doch damit nicht genug: Der Vermieter will seine Wohnung zurück - und das um jeden Preis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!