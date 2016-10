SWR 04:10 bis 04:55 Dokumentation Was glaubt Deutschland? Wie wir hoffen D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Was kommt nach dem Tod? Auf diese Frage geben Religionen unterschiedliche Antworten. So hat der katholische Theologe Albert Biesinger selbst keine Angst vor dem Tod. Der in Syrien geborene Zahnarzt Sadiqu Al-Mousllie spricht über Paradiesvorstellungen im Islam. Der buddhistische Mönch Bhante Nyanabodhi weist einen Pfad ins Nirwana, der orthodoxe Jude Levi Gendlin hofft auf ein Jenseits ohne Gewalt, und die Atheistin Assunta Tammelleo fühlt sich ohne tröstende Jenseitsvorstellung glücklicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffen König Originaltitel: Was glaubt Deutschland?

