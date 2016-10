SWR 02:40 bis 03:25 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Handwerkerabzocke - wie dubiose Firmen Notlagen ausnutzen / Natürlich genießen - so tricksen uns die Lebensmittelhersteller aus / Im Test: Erdbeerjoghurt - lecker und frei von Schadstoffen? / Bankgebühren - wo es für Kunden jetzt teuer wird / Krankgeschrieben - Worauf Arbeitnehmer unbedingt achten sollten / Der "Marktcheck"-Tipp - Aufkleber leicht und spurlos entfernen D 2016 2016-10-13 15:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Qualitätsschwindel bei Olivenöl - Wie gut sind die Produkte wirklich? Olivenöl gilt als gesund. Die Premiumvariante, extra natives Olivenöl, muss naturbelassen und absolut fehlerfrei in Geschmack und Geruch sein. So schreibt es die EU-Verordnung vor. Halten die Öle im Supermarkt, was die Aufschrift verspricht? Gibt es Geschmacksunterschiede und sind die Produkte frei von Schadstoffen? "Marktcheck" hat Olivenöle von Markenherstellern und von Discountern getestet. Das Ergebnis ist erschreckend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Gäste: Gäste: Karl-Dieter Möller (Rechtsexperte) Originaltitel: Marktcheck

