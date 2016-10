SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Herbstliche Bepflanzung für Beet und Balkonkasten / Filmbeitrag: Tierisch wild im Südwesten - Am Wasser / Abenteuer Haushalt Kochen am Mittwoch: Saltimbocca vom Rebhuhn mit Maronenbrûlee / Besser Leben: Oldies / Kaffee-oder-Tee Quiz D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Herbstliche Bepflanzung für Beet und Balkonkasten Mit Martina Gräßer, Gärtnerin und Biologin Der Herbst ist kein langweiliges graues Anhängsel eines bunten Sommers. Mehrjährige winterharte Pflanzen wie Stauden und Gräser, zeigen gerade im Herbst zu welcher Hochleistung sie fähig sind. Wie man Herbstfreude auf denBalkon zaubern kann, zeigt Gärtnerin und Biologin Martina Gräßer. Filmbeitrag: Tierisch wild im Südwesten - Am Wasser Jetzt wird's pelzig - und auch ein bisschen skurril: Wir werfen einen Blick auf ein Tier, dass für einige der "einzige behaarte Fisch" der Welt ist. Folgen Sie Lutz Dalbeck auf Spurensuche in der Eifel. Abenteuer Haushalt Kochen am Mittwoch Saltimbocca vom Rebhuhn mit Maronenbrûlee Mit Markus Buchholz, Koch aus Guldental Nie war ein Saltimbocca extravaganter. Markus Buchholz nimmt ein Rebhuhn für den italienischen Klassiker. Dazu serviert er Maronenbrûlee und Chicorée-Salat. Besser Leben: Oldies Mit Günter Schneidewind, SWR 1 Musikredakteur SWR1 Musikredakteur Günter Schneidewind ist heute anlässlich des 75. Geburtstages von Paul Simon bei Kaffee oder Tee zu Gast und wird mit Moderator Martin Seidler seinen Werdegang Revue passieren lassen. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Martina Gräßer (Gärtnerin und Biologin), Markus Buchholz (Koch aus Guldental), Günter Schneidewind (SWR 1 Musikredakteur) Originaltitel: Kaffee oder Tee