RTS Un 22:35 bis 23:20 Actionserie Chicago Police Department L'enfant maudit USA 2016 Merken Gregory Yates, l'homme qui a assassiné Nadia, l'amie de Lindsay, s'est échappé d'une prison de l'Etat de New York. Il tue quatre infirmières et kidnappe une femme qui est en réalité sa soeur. Il fait tout ça pour atteindre l'inspectrice Erin Lindsay, particulièrement affectée par la situation. Voight fait tout ce qui est en son pouvoir pour écarter Lindsay de l'affaire et ainsi la protéger. Pour la traque de ce dangereux criminel, Mariska Hargitay et Ice-T de New York Unité Spéciale se joignent à l'équipe de Chicago Police... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Michael Grossman Drehbuch: Jamie Pachino Musik: Atli Örvarsson