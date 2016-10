RTS Un 21:20 bis 22:25 Sonstiges Infrarouge Syrie, notre honte? CH 2016-10-12 01:55 Stereo Untertitel Merken Frappes aériennes sur des convois humanitaires, hôpitaux bombardés, enfants massacrés: avec le siège d'Alep et de ses 250'000 habitants, l'horreur a atteint son paroxysme dans la guerre en Syrie. Aidée par les Russes, l'armée syrienne pilonne les quartiers orientaux de la deuxième ville du pays, aux mains des rebelles, espérant porter un coup décisif à l'opposition. Cela fait plus de 5 ans que la guerre dure en Syrie et toujours aucune sortie de crise en vue, malgré un décompte macabre de plus de 300'000 morts. Que faire pour arrêter ce massacre? Est-ce l'échec de l'ONU? Et qui va payer pour ces crimes de guerre? Syrie, notre honte?, c'est ce mercredi dans Infrarouge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Mamarbachi Gäste: Gäste: Carla Del Ponte (ex-procureure fédérale, membre de la Commission internationale indépendante d'enquête de l'ONU sur la République arabe syrienne), Jean Ziegler (sociologue et écrivain), Gabriel Galice (président de l'Institut international de recherches p Originaltitel: Infrarouge