RTS Un 13:25 bis 15:05 Sonstiges Un prof au garde-à-vous D 2009 Merken Après la mort de sa femme, Harald quitte les forces spéciales pour s'occuper de ses trois filles. Mais l'argent vient à manquer et l'ancien militaire postule comme professeur de sport et d'histoire-géo dans le lycée de son aînée, Marla. Affecté dans une classe difficile, ses débuts sont maladroits et les résultats peu encourageant... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hannes Jaenicke (Harald Westphal) Dana Golombek (Sabine Mehrbusch) Nina Gummich (Marla Westphal) Karoline Teska (Jessy Westphal) Nina Monka (Floh Westphal) Benjamin Trinks (Ralf Weber) Patrick von Blume (Daniel Löbel) Originaltitel: Allein unter Schülern Regie: Oliver Schmitz Drehbuch: Carolin Hecht Musik: Ali N. Askin