SWR 06:30 bis 07:00 Regionales direkt dabei Off da Hitt - von Schaffern: Malochern und einer Stadt in der Stadt D 2016 2016-10-13 04:55 Stereo 16:9 Merken Oft hat der Opa schon "off da Hitt geschafft" - meist auch der Vater. Sohn und Tochter tun es ihnen nicht selten gleich. Die Dillinger Hütte ist damit auch eine Art Familienbetrieb. Ein sehr großer allerdings, der sich über einige Quadratkilometer weit an die Stadt anschmiegt und das Leben nicht nur in Dillingen seit Generationen prägt. Das größte Grobblechwerk Europas mit der einzigen Roheisenproduktion des Saarlandes macht einen Milliardenumsatz und ist für viele Beschäftigte allerdings weit mehr als irgendein Arbeitgeber. "direkt dabei" begleitet sechs Menschen auf ihrer Schicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: direkt dabei

