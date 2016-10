ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 101 D 2005 Stereo Live TV Merken Inge Klinker-Emden trifft im Fürstenhof ein. Sogleich begegnet sie Alexander mit offener Feindseligkeit. Sie bezweifelt, dass er Katharina aufrichtig liebt. Werner Saalfeld wiederum erweckt in ihr den Eindruck, dass den Saalfelds die Fusion wichtiger ist als die Hochzeit. Als Inge ihrem zukünftigen Schwiegersohn ihren Segen für die Hochzeit verweigert, lässt Alexander die Fusion platzen. Katharina beschwört Laura, von einer Anzeige gegen Werner abzusehen. Laura und Katharina geraten daraufhin in einen Streit, in dem Katharina die Beherrschung verliert und aus der Rolle der Blinden fällt. Fassungslos erkennt Laura: Katharina hat allen seit Wochen etwas vorgespielt. Charlotte hat Alfons nicht zur Hochzeit eingeladen, obwohl er Alexanders leiblicher Vater ist. Hildegard registriert, dass Alfons sich sehr schwer damit tut. Hildegard kann Sie kann Charlottes Haltung nicht akzeptieren, verspricht aber trotzdem ihrem Mann, das Geheimnis auch weiterhin für sich zu behalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Karyn von Ostholt (Inge Klinker-Emden) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Markus Schmidt-Märkl, Stefan Jonas Drehbuch: Gabriele Kosack