ONE 10:15 bis 11:00 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Täuschung mit Testsiegeln: Schwindel mit Methode / Fischbrötchen: wie frisch , wie lecker, wie hygienisch? / Küchenärger: nervige Lieferfehler, schlechter Service / Deos: kleine Helfer gegen große Schweißflecken / Kastaniensterben: Was hilft im Kampf gegen das Bakterium? / Was ist besser: Plastiktüte, Baumwollbeutel oder Recyclingtasche? D 2016 Stereo 16:9 Deos ohne Alu: Was bringen sie? * Aluminiumsalze im Antitranspirant stehen in der Kritik. Immer mehr Kunden greifen deshalb zu Deos ohne Alu, wenn sie Schweiß und Körpergeruch bekämpfen wollen. Markt hat Deos aus der Apotheke und dem Drogeriemarkt unter die Lupe genommen. Sind teure Deos besser als die günstigen? Und was ist drin in Deos? Markt will's wissen. Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt