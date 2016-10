Sky Atlantic HD 02:00 bis 03:15 Dokumentation Becoming Mike Nichols USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der 2014 verstorbene Regisseur, Autor, Schauspieler und Produzent Mike Nichols erzählt in seinen letzten Interviews von seinen frühen Projekten, die zum Dreh- und Angelpunkt seiner beispiellosen Karriere wurden: Nach Erfolgen am Broadway mit "Barfuß im Park" und "Ein seltsames Paar", wurde er mit Kultfilmen wie "Die Reifeprüfung" zu einem der Wegbereiter des New Hollywood und überzeugte bis zuletzt mit Fernsehserien wie "Angels in America". Als einer der ganz wenigen wurde Nichols mit Oscar, Emmy, Tony, Grammy Award und damit allen wichtigen Preisen der Unterhaltungsindustrie ausgezeichnet. - Intime Dokumentation über Mike Nichols ("Die Reifeprüfung"), d In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mike Nichols (Himself) Jack O'Brien (Himself) Originaltitel: Becoming Mike Nichols Regie: Douglas McGrath Kamera: Tim Orr

