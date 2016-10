Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:00 Actionserie Prófugos - Auf der Flucht Goldener Schuss CHI 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Moreno (Luis Gnecco) erreicht die flüchtenden Prófugos und schafft es, einen von ihnen zu töten. Vicente und Freddy (Néstor Cantillana, Alfredo Castro) kämpfen sich zu jenem Hafen vor, in dem ihr großer Drogen-Coup stattfinden soll. Doch dann fällt der Stoff in die Hände von Dritten. - Die erste HBO-Serie aus Chile zeigt eine düstere Seite des Landes, geprägt von Drogenhandel und Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benjamín Vicuña (Álvaro "Tegui" Parraguez) Néstor Cantillana (Vicente Ferragut) Luis Gnecco (Mario Moreno) Blanca Lewin (Laura Ferragut) Camila Hirane (Irma Salamanca) Antonia Zegers (Macarena Munita) Originaltitel: Prófugos Regie: Pablo Larrain Matte, Adrian Israel Caetano Drehbuch: Pablo Illanes, Mateo Iribarren, Josefina Fernández, Enrique Videla Altersempfehlung: ab 16