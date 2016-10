Sky Atlantic HD 13:55 bis 15:00 Mysteryserie Twin Peaks Der Fluch der Orchideen USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Agent Cooper Kyle MacLachlan) entdeckt eine Nachricht von Audrey (Sherilyn Fenn) unter seinem Bett. Sie enthält einen Hinweis auf das "One-Eyed Jacks". Statt das Lösegeld zu übergeben, schleicht sich Cooper mit Sheriff Truman (Michael Ontkean) in den Sex-Club, um Audrey zu befreien. Unterdessen will Donna (Lara Flynn Boyle) unbedingt an Lauras geheimes Tagebuch gelangen, das der verschrobene Harold Smith (Lenny von Dohlen) versteckt hält. Während sie ihn ablenkt, soll Madeleine (Sheryl Lee) das Buch stehlen. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Joan Chen (Josie Packard) Phoebe Augustine (Ronette Pulaski) Grace Zabriskie (Sarah Palmer) Chris Mulkey (Hank Jennings) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Graemem Clifford Drehbuch: Barry Pullman Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16